Польський закон про інститут нацпам'яті є прикладом одностороннього підходу до історії, - Клімкін

Прийняті Польщею поправки до закону про інститут національної пам'яті є прикладом одностороннього підходу до історії. Таку думку міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив у статті для львівського видання "Збруч".

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"Закон роз'яснює, що ...злочинами є "дії, вчинені українськими націоналістами в 1925-1950 рр., які полягають у застосуванні сили, терору або інших форм порушення прав людини відносно індивідуальних осіб чи громадських груп". Вибачте, але саме в цей період українські патріоти вели визвольну боротьбу проти іноземних окупацій Західної України", – заявив він.

За словами міністра, мова йде взагалі про всіх патріотів, які боролися за незалежність України".

"З цього випливає, що сьогодні будь-який українець за будь-яку позитивну оцінку наших визвольних рухів може бути укладений в Польщі на три роки, оскільки Польща думає про це інакше. Під реальною загрозою виявляється і корінне українське меншість, і майже мільйон наших заробітчан, які працюють у Польщі. Більш того, покарання наздожене українця, навіть якщо свою оцінку він висловив в себе в Україні. Якщо послідовно дотримуватися букви закону, то польська поліція у Варшаві повинна ссаживать таких українців з поїзда, скажімо, Київ – Берлін і відправляти їх до буцегарні. Або я щось не так розумію?" – написав Він.

Нагадаємо, у четвер, 1 березня, набув Польщі чинності закон про інститут національної пам'яті, який розширює повноваження установи у справі розслідування злочинів, скоєних проти польського народу".

Закон передбачає кримінальне покарання за публічні звинувачення на адресу Польщі у злочинах, скоєних під час Голокосту, у пособництві нацистської Німеччини, військові злочини або злочини проти людяності. Законопроект забороняє використовувати словосполучення "польський табір смерті" при описі концтаборів, що існували на території окупованої Польщі. Будь-який громадянин країни, а також іноземець, який порушив закон, буде засуджений до виплати штрафу або тюремного ув'язнення строком до трьох років.

Також закон забороняє заперечення Волинської трагедії і пропаганду "бандерівської ідеології". МЗС і світове співтовариство піддали закон критиці як "заперечує Голокост і зображає в непривабливому світлі українців".