Пономарьов: Майдан міг би вщухнути, якби Банкова його не розпалювала

Майдан кілька разів вщухав, і якби певні особи з Банкової заново його не розпалювали, то все могло б бути зовсім інакше.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Дню» розповів Ілля Пономарьов - єдиний депутат Державної думи РФ, який проголосував проти анексії Криму.

«Зрозуміло, що РФ брала участь у Майдані. Питання лише, в якому вигляді. Безумовно, була група радників, які використовували російський досвід боротьби з мітингами. Але вони були радниками, а не людьми, які приймали рішення. Не маю сумнівів, що якби на місті Януковича був Путін, то він би «справився» з Майданом. Тим більше, Майдан кілька разів вщухав, і якби певні особи з Банкової заново його не розпалювали, то все могло б бути зовсім інакше», - сказав він.

Також Пономарьов зауважив, що розгін студентів 30 листопада 2013 року не був порадою Кремля. Так само, як і схвалення драконівських січневих законів.

За його думкою, «то «місцеві» хотіли проявити свою силу й авторитарність. А Кремль цим скористався».

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