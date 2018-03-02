Пономарьов: Путіну потрібна Україна в цілому

Контроль за Донбасом президенту Росії Володимиру Путіну як такий не потрібен. Йому потрібна Україна в цілому.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Дню» розповів Ілля Пономарьов - єдиний депутат Державної думи РФ, який проголосував проти анексії Криму.

«Можу сказати, що контроль за Донбасом Путіну як такий не потрібен. Йому потрібна Україна в цілому. У будь-якому вигляді. Певна річ, він просто не вважає Україну чимось окремим. Це факт. Україна для нього була пріоритетом, як тільки він прийшов до влади. Це його ментальність, його психологія, його особисті уявлення», - пояснив він.

Також Пономарьов зазначив, що російська еліта вважає Україну напівколонією.

«Російська еліта мислить доволі меркантильним чином. Безумовно, їм вигідно, щоб гривня дешевшала внаслідок того, що в Україні відбуваються негаразди, адже таким чином тут можна задешево скуповувати активи. Для них Україна — така собі напівколонія. Але при цьому війна створила для них багато проблем, і тому це суперечить їхній стратегії, яка існувала до цього. Цю еліту влаштовувало підривати Україну і при цьому не нести за це відповідальності», - розповів він.

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