Порошенко анонсував новий позов у Стокгольм проти "Газпрому"

Газпром не може розірвати контракт в односторонньому порядку, такі заяви можна пояснити лише небажанням виконувати свої зобов'язання.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час наради з питань енергетичної безпеки.

"Контрактами між Нафтогазом та Газпромом не передбачено право їх розірвання в односторонньому порядку, і подібні заяви Газпрому можуть пояснюватися лише небажанням виконувати свої контрактні зобов'язання. Я впевнений, що якщо це відбудеться, то НАК "Нафтогаз", безумовно, звернеться в Арбітраж для додаткової компенсації шкоди, вчиненої безвідповідальними діями Газпрому", - прокоментував глава держави заяви Газпрому про розірвання контракту з НАК "Нафтогаз".

"Ми вітаємо заяви наших міжнародних партнерів щодо дій "Газпрому". Вони добре розуміють, хто несе відповідальність за спробу створити кризу. МЗС України проінформував наших партнерів про заходи, які вживатиме наша держава", - додав Порошенко.

Він також наголосив, що Україна підтвердила статус надійного транзитера, а "Газпром", на жаль, знову спробував застосувати постачання газу як механізм політичного тиску. "У них нічого не вийде! Впевнений, що контракт з "Газпромом" не буде розірвано, а транзиту нічого не загрожує", - заявив глава держави.

При цьому Президент запевнив українців, що "енергетична ситуація в країні знаходиться під контролем".

Нагадаємо, що "Нафтогаз" розпочав закупівлю газу в польської "PGNiG".