Порошенко долучився до ініціативи під назвою "Прикрути" та закликав українців економити газ

Президент Петро Порошенко долучається до ініціативи НАК "Нафтогаз Україна" під назвою "Прикрути", спрямованої на економію газу, і закликає держустанови та громадян теж знизити температуру в приміщеннях. Про це 2 березня він написав на своїй сторінці у Facebook.

Ініціативу "Нафтогазу" глава держави назвав важливою і такою, яка дозволяє українцям "згуртуватися проти чергової провокації Кремля".

""Газпром", програвши Україні в Стокгольмському арбітражі, знизив на 20 відсотків тиск у газопроводах на своєму боці системи, щоб дискредитувати Україну. Щоб зруйнувати цей сценарій – достатньо на кілька днів зменшити в оселях температуру на один градус. Приєднуючись до цієї ініціативи особисто, я також закликаю всі державні установи зменшити по можливості температуру в приміщеннях. Так само прошу громадян на декілька днів прикрутити опалення лише на один градус або максимально уникати втрат тепла в будинках", – написав він.

Глава держави переконаний, що завдяки згуртованості українців шантаж "Газпрому" буде безуспішним.

Нагадаємо, 1 березня в "Газпромі" повідомили, що "Нафтогаз України" здійснив попередню оплату для відновлення постачань російського газу з березня. Водночас "Газпром" повернув гроші, заявивши, що це пов'язано з відсутністю узгодженого додаткового договору з чинним контрактом. У "Нафтогазі" назвали відмову "Газпрому" від постачання газу порушенням договору та невиконанням рішення арбітражу.

А вже 2 березня НАК закликав українців знизити температуру в приміщеннях на 1-2 градуси для економії споживання газу.

Згодом стало відомо, що Міненерговугілля перевело генерувальні компанії з газу на мазут, призупинило роботу дитсадків, шкіл і вишів, а також рекомендувало переглянути план дій виробничих об'єктів для економії газових ресурсів.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав такі дії "Газпрому" "шантажем України та Європи" і доручив керівництву НАК "Нафтогаз України" максимально швидко врегулювати питання щодо браку газу.