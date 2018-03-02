Порошенко: Російських грошей в українській приватизації не буде

Новий закон про приватизацію є важливим елементом антикорупційної політики, а його ухвалення стоїть на рівні з освітньою, медичною та пенсійною реформами.

На цьому наголосив Президент Петро Порошенко під час підписання закону "Про приватизацію державного і комунального майна" на засіданні Національної ради реформ, повідомляє прес-служба глави держави.

"Закон передбачає приватизацію такою, якою вона, за винятком буквально кількох випадків, наприклад приватизація "Криворіжсталі", ще не була - чесною, прозорою, конкурентною", - наголосив Президент.

За його словами, розмови про ухвалення такого закону, який передбачатиме прозору процедуру, залучення ефективних інвесторів і радників із бездоганною репутацією, застосування відповідного правового регулювання, велися впродовж 20 років: "Та лише нещодавно Верховна Рада, за визначенням Порошенка, "зробила диво" і проголосувала за документ".

Глава держави зауважив, що ставить ухвалення цього закону на рівні з освітньою, медичною та пенсійною реформами.

Він підкреслив, що закон про приватизацію є важливим елементом антикорупційної політики. "Держава - неефективний власник, від цього господарювання їй дістаються здебільшого лише збитки, а доходи - шляхом різних корупційних схем традиційно перетікали у приватні руки", - зазначив Президент.

Як він підкреслив, останнім часом було досягнуто суттєвого прогресу у боротьбі з корупцією на держпідприємствах. "Є на сьогодні нові умови конкурсу, є незалежні спостережні ради. Але це перехідний етап. Я хочу наголосити і щоб всі чітко розуміли мою позицію як Президента – держава має позбутись невластивих їй функцій. Прибрати це джерело корупції для фінансування тіньових потоків і нечесних на руку політиків", - наголосив Порошенко.

Глава держави відзначив спільні зусилля разом з урядом і парламентом для покращення фінансового стану державних підприємств. Зокрема, він звернув увагу на підприємства концерну "Укроборонпром", 70% з яких були банкрутами, а сьогодні деякі працюють у три зміни, створюють нові види озброєння та модернізують існуючі.

Крім того, оновлюється наглядова рада "Укроборонпрому" із залученням американських партнерів, ухвалено рішення про аудит, змінено стратегію. "Це – один із напрямків, яким мають йти всі державні підприємства", - зазначив Президент.

За його словами, у держави все ще залишаються тисячі підприємств, і ресурсу довести до ладу кожне з них немає, "тому у державній власності мають бути збережені лише стратегічно важливі підприємства".

Водночас об’єкти малої приватизації продаватимуться шляхом відкритого інтернет-аукціону, що дасть змогу розширити коло потенційних покупців та збільшити прозорість процесів.

"Об’єкти великої приватизації в обов’язковому порядку будуть реалізовуватись лише із залученням радників. У ході прийому заявок передбачено проведення ретельної перевірки документів, в тому числі на предмет походження коштів. Ніяких схем-шахрайств, відмивання грошей через українську приватизацію ми не допустимо. В тому числі, це унеможливить допуск до торгів осіб, які пов’язані з країною-агресором. Наголошую, що російські гроші у приватизації в Україні участі не братимуть", - заявив глава держави.

Крім того, додав він, законом передбачена можливість для покупців-нерезидентів України здійснювати оплату за придбані об’єкти приватизації не лише у гривні, а й у вільно конвертованій валюті. Новий власник також на певний час отримає імунітет від спроб старих боржників одержати активи підприємства через ініціювання процедури банкрутства. "Ми інвестора маємо захистити. А для додаткової гарантії іноземним інвесторам надається можливість до 2021 року – до повного завершення судової реформи і створення нових судів на всіх рівнях - апелювати до права Англії та Уельсу", - додав Порошенко.

Водночас Президент очікує, що уряд вживатиме всіх необхідних заходів для завершення у 2018 році процесів приватизації великих об'єктів, визначених Фондом держмайна. "Кабінет міністрів має шукати і знаходити ефективних власників, які забезпечать зростання економіки, випуск конкурентоздатної продукції, залучення інвестицій, збільшення експорту та валютних надходжень до платіжного балансу України", - резюмував глава держави.