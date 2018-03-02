Терпіть кайдани – то всесвітський сором, а забуть їх, не розбивши, – гірший стид.
Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

Прем'єр Фінляндії пригрозив достроковими виборами у разі провалу реформи охорони здоров'я

2 березня, 2018 - 11:16
Фото Reuters

Уряд Фінляндії розпадеться і в країні пройдуть дострокові вибори, якщо реформа системи охорони здоров’я не буде здійснена. Про це заявив прем’єр Фінляндії Юха Сіпіля, повідомляє ЄП з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Підготовлена ​​урядом реформа покликана, зокрема, стримувати зростання витрат у секторі охорони здоров’я на три мільярди євро і гарантувати громадянам доступні та якісні медичні послуги також у майбутньому.

Це один із пріоритетних проектів уряду. Одночасно з оновленням сектора охорони здоров’я уряд планує провести і реформу регіонального управління.

Пригрозивши відставкою уряду, Сіпіля проте висловив упевненість в тому, що Коаліційна партія підтримає реформу. Глава Коаліційної партії, міністр фінансів Петтері Орпо зі свого боку запевнив, що в його партії немає бунтарських настроїв, за винятком одного депутата.

Очікується, що пакет законів надійде на розгляд парламенту в березні, і депутати проголосують за нього влітку.

Більше новин

"Нафтогаз" розпочав закупівлю газу в польської "PGNiG"
У Німеччині стурбовані наростаючою військовою риторикою РФ
Україна чітко виконує свої транзитні зобов'язання, - Єврокомісія
Трамп і Меркель закликали РФ припинити бомбардування Східної Гути
Польський закон про інститут нацпам'яті є прикладом одностороннього підходу до історії, - Клімкін
Пучдемон відмовився від намірів обійняти посаду глави уряду Каталонії

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 