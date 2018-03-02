Президент України підписав закон про приватизацію

Президент Петро Порошенко підписав закон про приватизацію. Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.

"Президент на Нацраді реформ підписав закон про приватизацію", - зазначив Цеголко.

Він також підкреслив, що держава-агресор не має права брати у приватизації українських підприємств.

Президент на Нацраді реформ підписав закон про приватизацію. - Держава агресор не має права брати у ній участь. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) March 2, 2018

Як відомо, Верховна Рада 18 січня ухвалила закон "Про приватизацію державного майна". За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів.

Згідно з документом перелік об'єктів великої приватизації, що підлягають продажу, затверджується Кабінетом міністрів за поданням Фонду державного майна. Переліки об'єктів малої приватизації, що підлягають продажу, затверджуються Фондом держмайна.

Законом також встановлюються вимоги до проведення аукціонів об'єктів малої та великої приватизації. Для продажу об'єкта приватизації на аукціоні державними органами приватизації створюватиметься аукціонна комісія, яка розроблятиме умови продажу.