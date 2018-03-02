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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

Пучдемон відмовився від намірів обійняти посаду глави уряду Каталонії

2 березня, 2018 - 09:57
Фото Reuters

Екс-глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон відмовився від намірів вдруге обійняти цю посаду. Про це він заявив у відеозверненні, поширеному у соцмережах, повідомляє ЄП з посиланням на  Reuters.

"Моє рішення можна пояснити єдиною причиною – у нинішніх умовах це шлях створити діючий уряд" - заявив Пучдемон, оголошуючи про відкликання своєї кандидатури.

Він повідомив, що його партія запропонує на посаду глави Женералітату кандидатуру Жорді Санчеса, який виступає за незалежність Каталонії і наразі перебуває у в’язниці за звинуваченням у заколоті.

"Однак ми ніколи не відступимо" - наголосив Пучдемон.

Як зазначається, висунення Санчеса у якості кандидата не зменшує проблему з огляду на його арешт.

Прем’єр Іспанії Маріано Рахой у четвер заявив, що лідер Каталонії має бути обраний з тих, "хто перебуває в Іспанії і не має проблем з законом".

Раніше Конституційний суд Іспанії заявив, що зупинить затвердження Карлеса Пучдемона, який перебуває у Бельгії, на пост глави каталонського уряду, якщо він особисто не з'явиться в регіональний парламент на засідання в дні обговорення і голосування. Попередньо Пучдемон повинен був запросити дозвіл у Верховного суду Іспанії, щоб прибути до парламенту.

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