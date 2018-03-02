Рютте виступив за скорочення бюджету ЄС після Brexit

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав до скорочення бюджету Європейського союзу після виходу Великої Британії з блоку.

Про це він сказав під час виступу в Берліні, повідомляє ЄП з посиланням Reuters.

"Моя мета для багаторічного бюджету полягає в наступному: ніякого збільшення внесків, а кращі результати в рамках меншого бюджету", - сказав Рютте.

Невдоволення внесками в бюджет ЄС стало однією з основних політичних проблем в Нідерландах, які, як правило, роблять найбільші внески до бюджету у розрахунку на душу населення.

Рютте розкритикував витрати на сільське господарство і фонди розвитку Союзу, які становлять 70% бюджету.

"Трохи менші витрати на ці речі звільнять місце нашим новим пріоритетам, наприклад, посиленню прикордонного контролю і збільшенню витрат на військову інфраструктуру", - сказав він.

Рютте зазначив, що фінансування європейських проектів розвитку має бути прив'язане до бажання країн-реципієнтів провести структурні економічні реформи.

Він також сказав, що виділення коштів необхідно прив'язати до дотримання європейських угод, таких як прийняття пропорційної частки біженців.

"Солідарність ЄС - це вулиця з двостороннім рухом", - сказав Рютте, очевидно, натякаючи на Угорщину, яка навідріз відмовляється приймати біженців.

Нагадаємо, що днями Єврокомісія оприлюднила перший проект угоди по Brexit.