Президент США Дональд Трамп розпорядився продовжити ще на рік санкції щодо РФ через ситуацію в Україні.

Про це повідомили у Білому домі, передає "112 Україна".

У повідомленні зазначено, що ситуація довкола України "продовжує становити незвичайну й екстраординарну загрозу національній безпеці та міжнародній політиці США", дію президентського указу від 2014 року, згідно з яким було введено санкції щодо Росії, продовжується на один рік.

Білий дім поінформував про відповідне рішення спікера палати представників конгресу США Пола Раяна.

Нагадаємо, що контроль за Донбасом президенту Росії Володимиру Путіну як такий не потрібен. Йому потрібна Україна в цілому.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Дню» розповів Ілля Пономарьов - єдиний депутат Державної думи РФ, який проголосував проти анексії Криму.