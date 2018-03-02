США закинули РФ відкрите порушення договорів щодо ядерної зброї

Сполучені Штати Америки після гучних заяв президента Росії Володимира Путіна про нове озброєння РФ закинули Москві відкрите порушення договорів щодо ядерної зброї. Йдеться, зокрема, про домовленості епохи кінця "холодної війни", як-от договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності 1987 року. Державний департамент США в п'ятницю, 2 березня, назвав презентацію Путіна "пафосною".

"Росія розробляла збройні системи, які дестабілізують ситуацію, більше десяти років - це пряме порушення її договірних зобов'язань", - наводить позицію зовнішньополітичного відомства США агенція новин AFP. Російський посол в США Анатолій Антонов вже закинув Держдепу помилку, адже йдеться начебто про стратегічні озброєння, які не підпадають під дію цієї угоди.

У Пентагоні своєю чергою спростували слова Путіна про "непереможність" нових міжконтинентальних балістичних ракет з ядерною установкою "Сармат". США "повністю готові" реагувати на все, що "летітиме в нашу сторону", кажуть в міністерстві оборони Сполучених Штатів.

Напередодні в інтерв'ю американському телеканалу NBC президент РФ ухилився від відповіді на питання, чи були проведені успішні випробування нових ракет. Він, утім, заявив, що вони настільки просунуті, що гроші платників податків США на протиракетні системи "були викинуті на вітер". Путін також відкинув заяви про початок нової "холодної війни", вважаючи їх "пропагандою".