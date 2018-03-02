ТКГ закликає до перемир'я на Донбасі з 5 березня, - Сайдік

Тристороння контактна група (ТКГ) підтверджує прихильність повного і безстрокового припинення вогню на Донбасі, починаючи з 00:01 5 березня.

Про це йдеться в заяві ТКГ від 2 березня, яку оприлюднила прес-служба спецпредставника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка, передає "Інтерфакс-Україна".

"Тристороння контактна група за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей підкреслює важливість забезпечення миру та спокою для населення в зоні конфлікту на сході України, керуючись раніше досягнутими угодами та зобов'язаннями сторін, підтверджує свою повну прихильність всеосяжного, стійкого і безстрокового припинення вогню, починаючи з 05 березня 2018 року 00 год 01 хв. (за київським часом)", - йдеться в заяві ТКГ.

Крім того, ТКГ підкреслює важливість прийняття і дотримання відповідних наказів про припинення вогню; ефективного застосування дисциплінарних заходів у випадках порушень режиму припинення вогню; незастосування вогню, включаючи вогонь у відповідь; уникнення наступальних дій і розвідувальних операцій.

У заяві також йдеться про важливість суворої заборони, зокрема, ведення вогню у напрямку і з боку населених пунктів, розміщення і застосування важкого озброєння в населених пунктах і поблизу їх, а також умисного обстрілу цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та громадські приміщення.

"Тристороння контактна група повторно заявляє про свою загальну та тверду прихильність повного виконання Мінських угод", - зазначено в заяві.