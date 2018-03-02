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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

Трамп і Меркель закликали РФ припинити бомбардування Східної Гути

2 березня, 2018 - 14:57
Фото Reuters

США і Німеччина закликають Росію припинити участь у бомбардуванні сирійської Східної Гути і переконати режим Башара Асада припинити наступальні операції проти цивільного населення.

Про це йдеться в заяві адміністрації канцлера Німеччини Ангели Меркель за підсумками її телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, передає ЄП.

"Крім того, сирійський режим повинен бути притягнутий до відповідальності за подальше погіршення гуманітарної ситуації в Східній Гуті. Це стосується використання хімічної зброї режимом Асада, а також його атак на цивільних осіб та блокади гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Трамп і Меркель також погодилися, що сирійський режим і його російські та іранські союзники повинні якомога швидше приступити до виконання резолюції Ради Безпеки ООН, яка закликає до якнайшвидшого припинення вогню в Сирії.

З минулого тижня в Східній Гуті в результаті авіаударів російської та сирійської авіації загинули понад 500 людей.

27 лютого у Східній Гуті розпочалося п’ятигодинне перемир’я, підтримане Росією, однак обстріли все одно продовжувалися.

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