У Флориді знайшли масове поховання індіанців під водою

Дослідники з Бюро археологічних досліджень Флориди знайшли затоплене поховання корінних американців віком близько семи тисяч років. Свідчення давньої культури були виявлені на відстані 275 метрів від берегової лінії Флориди, пише Science Alert.

Вперше людські останки були виявлені в цій місцевості в 2016 році: дайвери знайшли на глибині близько семи метрів щелепну кістку з єдиним зубом.

Підводний археолог Райан Даггінс з Бюро археологічних досліджень Флориди пояснив, що цей зуб був сильно зношений, тобто людина харчувалася більш грубою їжею, ніж та, що люди їдять сьогодні.

"Це те, чого ми не бачимо в сучасних популяціях, так що це був найшвидший показник того, що ми мали справу з доісторичною людиною", - говорить Даггінс.

В ході занурень в 2017 році дайвери знайшли і інші артефакти: зламану кістку руки, фрагменти черепа, різьблені дерев'яні дошки, шматки тканини. Автори дослідження вважають, що люди, поховані тут, були мисливцями-збирачами, харчувалися в основному рибою і молюсками.

Всього підводні археологи поки знайшли тільки шість поховань. Команда очікує знайти набагато більше поховань, оскільки дослідження знаходяться тільки на ранніх стадіях, а сама ділянка кладовища - величезна.

Це не перший випадок, коли щось подібне було виявлено на суші в регіоні - і обставини попереднього відкриття можуть пояснити, як ці підводні реліквії збереглися так довго. На іншій стороні півострова Флорида є стоянка Уіндоуер, датована приблизно тим же періодом, що і знову відкрите кладовище.

Поруч з нею, в болотистій місцевості, вчені знайшли останки 168 осіб, похованих поряд з дерев'яними предметами в прісноводної могилі близько восьми тисяч років тому. Судячи зі збережених фрагментів тканини, тіла похованих були загорнуті в полотно. Зараз вчені вважають, що ті, хто ховав людей в Уіндоуерському болоті і в місцевості, яка потім стала дном океану на іншій стороні півострова, могли належати до одного народу, пише Новое время.

Відзначається, що зараз державна влада працює з представниками племені семінолів у Флориді, щоб переконатися, що рештки обробляються належним чином. За словами дослідників, "важливо пам'ятати, що це місце поховання і до нього слід ставитися з великою повагою".