У ФРН затримали обвинуваченого в поставках кокаїну з Аргентини в РФ

Обвинувачений в організації поставок кокаїну з Аргентини в Росію і на європейський ринок Андрій Ковальчук був затриманий в передмісті Берліна минулої ночі.

Про це в п'ятницю повідомив адвокат Ковальчука Володимир Жеребенков, передає УНН.

У понеділок стало відомо, що Ковальчука оголосили в міжнародний розшук, як ймовірного організатора поставки до Росії великої партії кокаїну, виявленої на території російського посольства в Буенос-Айресі.

"Ковальчук був затриманий вночі в своєму будинку в передмісті Берліна. Німецька сторона буде вирішувати питання з його екстрадицією до Росії", - заявив адвакат.

Нагадаємо, що у пошті посольства РФ в Аргентині виявили майже 400 кг кокаїну.