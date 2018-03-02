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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

У ФРН затримали обвинуваченого в поставках кокаїну з Аргентини в РФ

2 березня, 2018 - 18:28
Фото: dw.com

Обвинувачений в організації поставок кокаїну з Аргентини в Росію і на європейський ринок Андрій Ковальчук був затриманий в передмісті Берліна минулої ночі.

Про це в п'ятницю повідомив адвокат Ковальчука Володимир Жеребенков, передає УНН.

У понеділок стало відомо, що Ковальчука оголосили в міжнародний розшук, як ймовірного організатора поставки до Росії великої партії кокаїну, виявленої на території російського посольства в Буенос-Айресі.

"Ковальчук був затриманий вночі в своєму будинку в передмісті Берліна. Німецька сторона буде вирішувати питання з його екстрадицією до Росії", - заявив адвакат.

Нагадаємо, що у пошті посольства РФ в Аргентині виявили майже 400 кг кокаїну.

Джерело: УНН

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