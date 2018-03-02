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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

У Гуті загинули вже понад 670 цивільних

2 березня, 2018 - 20:05
Фото Reuters

За майже два тижні безперервних авіаударів в передмісті Дамаска, що контролюється повстанцями, загинули вже 674 мирних жителі.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Al Jazeera.

За даними волонтерської організації "Сирійська цивільна оборона", також відомої як "білі каски", починаючи з 18 лютого понад 670 осіб загинули внаслідок авіаударів, які здійснює сирійський уряд за підтримки РФ.

Нагадаємо, що Трамп і Меркель закликали РФ припинити бомбардування Східної Гути.

Джерело: Європейська правда

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