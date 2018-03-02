У Музеї волинської ікони показали "Хлібний Спас"

У рамках проекту «Ікона місяця. Пам’ятка з фондосховища» у Музеї волинської ікони представили образ, мало поширений у православних храмах, частіше його виставляли у храмах католицьких і греко-католицьких. «Іконою березня» стала робота невідомого волинського художника «Христос з хлібом і вином» (кінець ХІХ століття, полотно, олія). Походить з церкви Собору Пресвятої Богородиці села Забороль Луцького району, реставрована у 2017 році в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Ікона представляє Ісуса Христа, який встановлює таїнство Євхаристії (Святе Причастя) і благословляє Святі Дари: хліб і вино. Згідно з Новим Заповітом, Христос започаткував його під час Тайної Вечері, коли подав апостолам хліб і вино зі словами: «Прийміть, споживайте, це є Тіло Моє, що за вас віддається. І взявши чашу…подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це є Кров Моя Нового Завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів». Цікаво, що саме така ікона була дуже поширена – як хатня – в Росії під назвою «Євхаристія» або «Хлібний Спас».

У цьому році Музею волинської ікони, який є одним з найвідвідуваніших туристичних об’єктів Луцька, виповниться 25 років. Аби показати, які скарби були врятовані від знищення, але через нестачу виставкових площ зберігаються у фондосховищі, і задумали проект «Ікона місяця».

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк