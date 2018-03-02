У столиці продовжили обмеження на в'їзд вантажівок

Обмеження в'їзду великогабаритного та великовантажного транспорту до Києва триває. Про це 2 березня повідомляє прес-центр КМДА.

Зазначається, що із ночі у столиці для прибирання наслідків негоди залучено 271 одиницю снігоприбиральної техніки "Київавтодору", 148 одиниць техніки комунальних житлово-експлуатаційних дільниць, 75 одиниць допоміжної техніки.

Дорожнє покриття обробляють посипальними матеріалами.

Окрім того, працюють 32 бригади з ручного прибирання у складі 205 осіб, які розчищають від снігу тротуари та зупинки громадського транспорту, що утримуються підприємствами корпорації, підходи до підземних і наземних пішохідних переходів і сходові марші.

У дворах житлових будинків працюють 3,8 тисячі працівників ЖЕД.

Власників транспортних засобів закликають не залишати автівки обабіч вулиць і доріг, щоб не заважати спецтехніці оперативно прибирати проїзні частини від снігу.

Нагадаємо, 1 березня мер Києва Віталій Кличко попросив допомоги військових і поліцейських у прибиранні снігу. Крім того, в Києві скасували заняття в школах на 2 і 3 березня, підприємствам рекомендували скоротити робочий день. Київська міська державна адміністрація закликала водіїв не паркувати автомобілі вздовж доріг та в заборонених для цього місцях через снігопад. Також напередодні через погіршення погодних умов у столиці громадський транспорт курсував без дотримання графіка руху.

Сьогодні зранку повідомлялося про обмеження в'їзду вантажівок до Кропивницького, Миколаєва та Херсона. Зазначимо, 2 березня в більшості областей України очікується сніг, місцями з дощем. Вдень стовпчики термометра покажуть до -11 градусів.