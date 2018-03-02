У Вінниці провели операцію на відкритому серці за новим методом

Сьогодні, 2 березня, спеціалісти Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології за підтримки колег з Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова провели оперативне втручання на відкритому серці за методикою італійського професора Феррацці. Цей метод спрямований на боротьбу з синдромом раптової серцевої смерті і проводиться в умовах штучного кровообігу. Окрім цього, він вважається золотим стандартом лікування пацієнтів з важкими симптомами захворювання щодо медикаментозної терапії.

«Спеціалісти нашого центру тривалий час допомагають колегам з регіонів впроваджувати методику проведення кардіохірургічних операцій при гіпертрофічній кардіоміопатії, – каже заступник директора Національного інститут серцево-судинної хірургії ім. Амосова Костянтин Руденко. – Минулого тижня таку операцію ми провели спільно з фахівцями Хмельницького кардіоцентру, а ще раніше – у Черкасах. На мою думку, подібні операції мають проводитись в усіх регіональних центрах, які мають необхідне обладнання і відповідну матеріально-технічну базу, адже гіпертрофічна кардіомопатія призводить до раптової смерті і діяти треба швидко та ефективно».

Донедавна такі оперативні втручання виконувались лише в столичному експертному центрі лікування хворих з гіпертрофічною кардіоміопатією, що функціонує на базі інституту ім. Амосова.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото medexpress.com.ua