Україна чітко виконує свої транзитні зобов'язання, - Єврокомісія

Україна виконує свої зобов'язання щодо постачання російського газу через свою територію на терени Євросоюзу. Про це заявила у п'ятницю речник Єврокомісії Анна-Кайза Іткінен, повідомляє Укрінформ у Брюсселі.

"Виходячи з наявної інформації, на даний момент постачання газу є нормальним і стабільним. Але звичайно ми моніторимо ситуацію", - заявила представник Єврокомісії.

Вона наголосила, що Єврокомісія отримала від українського уряду повідомлення про ситуацію щодо переривання з боку ВАТ "Газпром" постачання газу через територію України до країн ЄС та можливості виникнення надзвичайних ситуацій у цьому зв'язку.

"Ми серйозно взяли до уваги ці занепокоєння української сторони. І ми готові працювати спільно з українським керівництвом", - відзначила речник Єврокомісії.

Іткінен, окрім цього, повідомила, що віце-президент Єврокомісії з питань енергетичного союзу Марош Шефчович готовий стати посередником у проведенні тристоронніх переговорів між ЄС, Україною та Росією щодо постачань російського газу через українську територію до ЄС.

Як відомо, російське ПАТ "Газпром" відмовилося постачати газ в Україну у березні. У НАК повідомили, що "Газпром" виставив рахунок у межах контракту, зміненого Стокгольмським трибуналом, а "Нафтогаз" оплатив цей рахунок. У НАК розцінили відмову "Газпрому" від постачання оплаченого газу як порушення договору та невиконання рішення арбітражу і заявили, що планують вимагати від "Газпрому" компенсації завданих збитків.