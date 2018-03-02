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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

В Антарктиді знайшли колонію з понад 1,5 млн пінгвінів

2 березня, 2018 - 22:50
Фото Reuters

Вчені випадково виявили в Антарктиді колонію з понад 1,5 млн пінгвінів Аделі.

Це найбільша популяція з відомих, інформує Scientific Reports.

Колонія проживає на островах Дангер на півночі Антарктичного півострова. Через ускладнений доступ до островів вони були вивчені не надто добре.

Присутність там колонії пінгвінів було виявлено випадково — на знімках з космосу дослідники помітили великі плями гуано. Тоді на острів вирушила експедиція, яка виявила сотні тисяч пінгвінів.

Вчені підраховували пінгвінів вручну і з допомогою аналізу знімків дрона. В цілому вони виявили на островах більш 751 тис. пар пінгвінів.

Автори роботи відзначають важливість захисту цього району в умовах прогнозованих змін клімату. За їх словами, острови заслуговують особливої уваги при обговоренні та застосування заходів захисту.

Джерело: День

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