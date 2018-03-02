Терпіть кайдани – то всесвітський сором, а забуть їх, не розбивши, – гірший стид.
Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

В АТО через обстріли бойовиків загинув український військовий

2 березня, 2018 - 19:25
Фото Reuters

Один український військовослужбовець загинув внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань на сході України в п'ятницю, 2 березня.

Про це повідомляє прес-центру штабу АТО.

"З початку сьогоднішніх доби зафіксовано 6 ворожих обстрілу. В результаті цих дій, на жаль, загинув український військовий, ще двоє наших захисників отримали поранення", - йдеться у звіті.

У штабі АТО відзначають, що бойовики продовжують обстрілювати зміцнення Збройних сил України з забороненого мінського домовленостями озброєння.

"На луганському напрямку ворог застосував 120-мм міномети по наших позиціях біля Троїцького. На донецькому напрямку противник неодноразово з мінометів різних калібрів, гранатометів і стрілецької зброї обстрілював українські опорні пункти в передмісті Авдіївки", - повідомляється у звіті.

Джерело: День

Більше новин

Пономарьов: Майдан міг би вщухнути, якби Банкова його не розпалювала
США продовжили антиросійські санкції ще на рік
Пономарьов: Путіну потрібна Україна в цілому
ТКГ закликає до перемир'я на Донбасі з 5 березня, - Сайдік
Україна чітко виконує свої транзитні зобов'язання, - Єврокомісія
Двох український прикордонників повернули з російського полону

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 