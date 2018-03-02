В АТО через обстріли бойовиків загинув український військовий

Один український військовослужбовець загинув внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань на сході України в п'ятницю, 2 березня.

Про це повідомляє прес-центру штабу АТО.

"З початку сьогоднішніх доби зафіксовано 6 ворожих обстрілу. В результаті цих дій, на жаль, загинув український військовий, ще двоє наших захисників отримали поранення", - йдеться у звіті.

У штабі АТО відзначають, що бойовики продовжують обстрілювати зміцнення Збройних сил України з забороненого мінського домовленостями озброєння.

"На луганському напрямку ворог застосував 120-мм міномети по наших позиціях біля Троїцького. На донецькому напрямку противник неодноразово з мінометів різних калібрів, гранатометів і стрілецької зброї обстрілював українські опорні пункти в передмісті Авдіївки", - повідомляється у звіті.