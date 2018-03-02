Всесвітній конгрес кримських татар закликав бойкотувати вибори в окупованому Криму

Всесвітній конгрес кримських татар закликав співвітчизників, які проживають на анексованій РФ території Кримського півострова, бойкотувати вибори президента, які відбудуться 18 березня 2018 року.

Про це йдеться у його зверненні до кримськотатарського народу.

“Російський театр абсурду на нашій батьківщині - в Криму, чия історія складається із славних і гідних сторінок, продовжує розігруватися у четвертий рік окупації. Виставу під назвою „вибори президента“, яка традиційно відбувається в Росії, тепер на очах усієї світової громадськості буде показано на кримській сцені 18 березня 2018 року”, - сказано в зверненні.

У Конгресі підкреслюють, що анексія Криму була незаконною та протиправною, а всі так звані “вибори”, які проводять окупанти, як і сама анексія, є незаконними, протиправними і аморальними.

“Кримськотатарський народ, чия історія сповнена прикладів боротьби з несправедливістю і безправ’ям, не беручи участі в цих виборах, дасть гідну відповідь окупантам. Всесвітній конгрес кримських татар закликає бойкотувати вибори президента РФ в Криму!”, - наголосили в конгресі.