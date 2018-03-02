Янукович розповів про нинішні контакти з Путіним

Екс-президент Віктор Янукович в ході своєї прес-конференції в Москві розповів про те, яким чином в даний час контактує з російським президентом Володимиром Путіним. Факт наявності спілкування Янукович підтвердив, однак підкреслив, що за час його перебування в Росії зустрічей з президентом РФ було "лічені рази", передає "112 Україна".

"Ви розумієте, коли йде процес, в якому є необхідність радитися, є дуже багато людей, які займаються конкретними питаннями, радники і так далі. Повірте, є великий апарат. Звичайно, у нас є зв'язок. Я не кажу, що ми ногою двері відкриваємо. У нас є зв'язок, і якщо потрібно проконсультуватися, порадитися, ми радимося. Але президент Росії дуже зайнята людина і я не претендую, щоб особисто з ним зустрічатися, питання повинні бути підготовлені і коли прийде час і можливість і необхідно зустрічатися з Путіним, я буду ініціювати таку зустріч", - розповів Янукович.

"Я більше контактую з його апаратом, з президентом Путіним у мене теж дуже в цьому плані ситуація непроста. По-перше, немає потреби, він дійсно дуже зайнятий. Сподіваюся, якщо ми зараз вийдемо на якісь рішення і проявиться можливість просувати наші ініціативи в плані мирної угоди, сподіваюся, що така зустріч відбудеться, якщо буде в цьому необхідність", - додав Янукович.