Завтра у Києві очікується погіршення погодних умов: до 17 см снігу

У Києві в суботу, 3 березня, знову очікується погіршення погодних умов: вночі та вранці йтиме сильний сніг, якого, за прогнозом, може випасти до 17 см, пориви вітру 15-18 м/с та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на інформацію синоптиків.

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, що складе 2-й (жовтий) рівень загрози порушення руху автотранспорту, ускладнення роботи електричних мереж і комунального господарства", - попередили в адміністрації.

У зв'язку з негодою комунальні служби Києва продовжують працювати в посиленому режимі.

Водіїв в черговий раз просять не паркувати автомобілі вздовж доріг та в заборонених місцях, щоб не заважати розчищенню снігу. Всі авто, які заважатимуть, будуть евакуйовані. Киян також просять віддавати перевагу громадському транспорту.

Зазначимо, негода в Києві триває вже кілька днів. Вчора місто стояло в масштабних заторах, а громадський транспорт курсував без дотримання графіка через велику кількість ДТП і снігу на дорогах.

Нагадаємо, в Україні оголосили штормове попередження на суботу.