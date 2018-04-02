13 квітня у Києві відбудеться флешмоб "Велосипедом на роботу"

Асоціація велосипедистів Києва запрошує працівників київських офісів взяти участь у флешмобі "Велосипедом на роботу", який відбудеться в п’ятницю, 13 квітня, з 8:00 до 10:00. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Їзда на велосипеді не лише збільшує рівень гормонів щастя, підвищує життєвий тонус і продуктивність, але й покращує якість життя людей у місті. Для бізнесу – це чудова можливість тімбілдінгу і створення позитивного корпоративного іміджу. Для міста створення умов для пересування велосипедом зменшує затори, шкідливі викиди в повітря та витрати на охорону здоров'я", – пояснила директор Асоціації велосипедистів Києва Анастасія Макаренко.

На Майдані буде проведено конкурс Best Corporate Team, в якому переможе найчисленніша корпоративна велоколона.