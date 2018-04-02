Американська корпорація буде випускати локомотиви для "Укрзалізниці" на Крюківському заводі, - Омелян

Американська корпорація General Electric (GE) вироблятиме локомотиви для потреб "Укрзалізниці" на Крюківському вагонобудівному заводі у місті Кременчук Полтавської області. Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів ввечері у неділю, 1 квітня 2018 року, в ефірі програми "Вердикт" з Сергієм Руденком на телеканалі Еспресо.TV.

"Швидше за все, що це буде Крюківський завод", - наголосив він.

За словами міністра, Україна лише виграє від такого рішення:

"Ми отримаємо українське виробництво й ми отримає нові робочі місця й нові сучасні технології".

Натомість для запуску виключно українського виробництва локомотивів, додав Омелян, потрібно "5 років та мільярдні інвестиції".

Не рентабельною є й модернізація працюючих зараз тепловозів, зауважив очільник Мініфраструктури.

"Укрзалізниця" дійшла вже до такого стану, що самостійно ремонтувати вони вже не здатні... Ці тепловози потім просто горять. Коли ми говоримо, що ми закуповуємо запчастини за кордоном, а потім монтуємо їх в Україні, то, вибачте, що нам тоді краще мати: виробництво сучасне в Україні чи закуповувати комплектуючі за кордоном і просто скручувати їх тут вдома?", - додав Омелян.