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"Антонов" запрошує подивитися на виліт найбільшого в світі літака "Мрія"

2 квітня, 2018 - 19:35
Фото: podrobnosti.ua

Найбільший у світі літак “Мрія” здійснить виліт завтра із аеропорту під Києвом.

Про це повідомляє Державний музей авіації.

“Державне підприємство "Антонов" анонсувало виліт найбільшого в світі літака Ан-225 "Мрія" завтра 03.04 о 17:00 з аеродрому "Антонов" у Гостомелі”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пересічним громадянам доступ на територію аеродрому заборонений.

“Але ви завжди можете спостерігати за зльотом біля паркану. Воно того варте”, - сказали музейники.

Джерело: День

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