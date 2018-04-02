"Антонов" запрошує подивитися на виліт найбільшого в світі літака "Мрія"

Найбільший у світі літак “Мрія” здійснить виліт завтра із аеропорту під Києвом.

Про це повідомляє Державний музей авіації.

“Державне підприємство "Антонов" анонсувало виліт найбільшого в світі літака Ан-225 "Мрія" завтра 03.04 о 17:00 з аеродрому "Антонов" у Гостомелі”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пересічним громадянам доступ на територію аеродрому заборонений.

“Але ви завжди можете спостерігати за зльотом біля паркану. Воно того варте”, - сказали музейники.