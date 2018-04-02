Авіакомпанія Air Malta анонсувала відновлення регулярних рейсів до Києва

Авіакомпанія Air Malta анонсувала відновлення регулярних рейсів з Мальти до Києва з 19 червня і відкрила продаж квитків. Про це повідомляє ЄП з посиланням на avianews.com.

Рейси Мальта-Київ будуть виконуватися щотижня по вівторках в київський аеропорт Бориспіль.

Вильоти з Мальти заплановані на 16:00, повернення з Києва - на 21:05. Час у дорозі становитиме близько 3 годин. На лінії Air Malta має намір задіяти середньомагістральні літаки А320.

Квитки на нові рейси продаються за ціною від $ 190 в обидва боки з урахуванням зборів за тарифом Go Light, який передбачає тільки перевезення ручної поклажі. Квитки за тарифом Go Smart, що включає перевезення однієї валізи до 23 кг в багажі і вибір місця, продаються за ціною від $225 в обидва боки.

Air Malta раніше літала між Мальтою і Києвом на сезонній основі в літній період, проте вже кілька років рейси не виконуються.