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Григорій Сковорода, український мандрівний філософ, поет, байкар і педагог

Бельгія вперше прийме на лікування українських військових

2 квітня, 2018 - 14:43
Фото iPress.ua

До Брюсселя цього тижня прибудуть для лікування та реабілітації перші три українські військовослужбовці, які отримали поранення у протистоянні російській агресії. Приймаючою стороною виступило Міністерство оборони Бельгії, повідомляє "Укрінформ".

З української сторони перебування українських військових координує Посольство України у Королівстві Бельгія.

Троє військовослужбовців пройдуть курс лікування та реабілітації на базі брюссельського військового шпиталю.

Усі фінансові витрати забезпечує Міністерство оборони Бельгії.

Джерело: Укрінформ

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