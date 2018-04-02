Бельгія вперше прийме на лікування українських військових

До Брюсселя цього тижня прибудуть для лікування та реабілітації перші три українські військовослужбовці, які отримали поранення у протистоянні російській агресії. Приймаючою стороною виступило Міністерство оборони Бельгії, повідомляє "Укрінформ".

З української сторони перебування українських військових координує Посольство України у Королівстві Бельгія.

Троє військовослужбовців пройдуть курс лікування та реабілітації на базі брюссельського військового шпиталю.

Усі фінансові витрати забезпечує Міністерство оборони Бельгії.