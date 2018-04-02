Бельгія вперше прийме на лікування українських військових

2 квітня, 2018 - 14:43
До Брюсселя цього тижня прибудуть для лікування та реабілітації перші три українські військовослужбовці, які отримали поранення у протистоянні російській агресії. Приймаючою стороною виступило Міністерство оборони Бельгії, повідомляє "Укрінформ".
З української сторони перебування українських військових координує Посольство України у Королівстві Бельгія.
Троє військовослужбовців пройдуть курс лікування та реабілітації на базі брюссельського військового шпиталю.
Усі фінансові витрати забезпечує Міністерство оборони Бельгії.
Джерело: Укрінформ