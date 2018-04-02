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Березень цього року став найхолоднішим першим місяцем весни з початку XXI століття

2 квітня, 2018 - 14:47
Фото Reuters

Березень 2018 року уперше за 5 років був у Києві холоднішим за кліматичну норму. Про це повідомила прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Середня температура повітря у березні для Києва склала -1,9 °С і була на 2,6 °С був нижчою за кліматичну норму. Таке відхилення спостерігалось вперше після листопада 2016 року. До цього всі місяці були теплішими за кліматичну норму. Березень же став найхолоднішим першим місяцем весни з початку XXI століття.

Найхолодніше у Києві було 2 березня, коли мінімальна температура опустилась до –14,7°С, а найтепліше – 27 березня, коли максимальна температура досягла +9,3°С.

Опадів у столиці випало 81 мм, що становить трохи більше за дві кліматичні норми.

Підтвердженням холодного березня була наявність снігового покриву на метеомайданчику обсерваторії ще 31 числа.

Джерело: 112 Україна

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