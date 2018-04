Держдеп США тимчасово очолив Джон Салліван

Перший заступник державного секретаря США Джон Салліван з 1 квітня став виконувачем обов'язків голови Державного департаменту, поки процедуру затвердження на посаду не пройде номінований Трампом Майк Помпео. Про це повідомила речниця Держдепартаменту США Хезер Науерт у Twitter.

"Заступник секретаря Джон Салліван є досвідченим лідером, який заслужив довіру та повагу від своїх колег та Білого дому. Оскільки він взяв сьогодні на себе повноваження виконуючого обов'язки державного секретаря, Державний департамент перебуватиме в надійних руках, поки Майк Помпео проходитиме процес затвердження", - написала Науерт.

Deputy Secretary John Sullivan is an experienced leader who has earned the trust and respect of his colleagues and the @WhiteHouse. As he assumes the title of Acting Secretary of State today, @StateDept will be in steady hands as Mike Pompeo moves through the nomination process.

