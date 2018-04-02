До Вінниці привезли особисті речі Соломії Крушельницької

У малій виставковій залі Вінницького обласного краєзнавчого музею триває виставка «На вершині світової слави», на якій представлені експонати з фондів Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові. Клавіри опер та нотні видання з бібліотеки співачки, афіші та програми її виступів, особисті речі, рукописи, а також фотографії та живописні твори відомих львівських художників – загалом більше сотні музейних речей, які розкривають найважливіші етапи біографії української співачки, її виступи на найвідоміших оперних та концертних сценах світу. Доповнюють експозицію реконструкції сценічних костюмів оперної примадонни – Чіо-Чіо-сан з опери Пуччіні «Мадам Баттерфляй» та Ельзи з опери Ваґнера «Лоенґрін».

«Основою фондової колекції нашого музею, яка налічує понад 22 тисячі музейних предметів, є особистий архів Соломії Крушельницької, в якому представлені меморіальні речі співачки, фотографії, афіші та програми її виступів, музична критика, епістолярій. Багато речей, зокрема листи і грамофонні платівки початку ХХ століття з записами музичних творів у виконанні Соломії Крушельницької, передала музею її племінниця Одарка Карлівна Бандрівська. Музей розташований у будинку, що належав співачці та в якому вона провела останні роки свого життя», – розповіла науковий співробітник музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові Данута Білавич.

На думку організаторів експозиції, представлені експонати дозволять відвідувачам краще пізнати велич і надзвичайний талант Соломії Крушельницької. Ознайомитися з життям та творчістю однієї з найвідоміших українських оперних співачок. вінничани та гості міста матимуть можливість до 26 квітня поточного року.

Для довідки. Голосом меццо-сопрано Соломія Крушельницька виконала близько 60 оперних партій. Ще за життя вона була визнана найвидатнішою співачкою світу. Серед її численних нагород та відзнак – звання «Вагнерівська примадонна» ХХ ст. Співати з неб на одній сцені вважали за честь Енріко Карузо, Тітто Руффо, Федір Шаляпін та інші. Успіх Соломії Крушельницької на оперних сценах світу був успіхом і визнанням української музики та мистецтва. У віці 72 років оперна примадонна дала свій останній концерт у львівській опері.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано автором