Доба в АТО: Бойовики здійснили 38 обстрілів позицій українських захисників

На Донбасі минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували зривати "великоднє перемир’я" здійснивши 38 обстрілів позицій українських захисників. Про це у зведенні за добу від 1 квітня повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

Зокрема, на Луганському напрямку, грубо порушуючи Мінські домовленості, противник із заборонених 120 мм мінометів, а також з гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілював наші укріплення поблизу Луганського.

Крім цього, міномети калібру 82 мм агресор застосував по оборонцях Троїцького, а стрілецьку зброю – в районі Станиці Луганської, йдеться у зведенні.

На Донецькому напрямку із 82 мм мінометів окупанти чотири рази відкривали вогонь по українських опорних пунктах в Авдіївці, а також – поблизу Пісків, Широкиного та Шахти Бутівка. Із гранатометів різних систем обстріляні захисники Авдіївки, Шахти Бутівка, Старогнатівки, Павлополя та Водяного.

Великокаліберні кулемети ворог застосував в районі Кам’янки, Гнутового, Водяного та Опитного, а поблизу Павлополя – вівся снайперський вогонь. Крім цього, зі стрілецької зброї противник обстрілював наші укріплення неподалік Авдіївки, Талаківки, Верхньоторецького та Водяного.

Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована нашими захисниками.