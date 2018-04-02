Філарет освятив і передав паски для військових у зону АТО

Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет освятив та передав для українських військовослужбовців у зоні АТО, жителів Донбасу та потребуючих великодні паски. Освячення пасок відбулося у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі, повідомляє "Укрінформ".

"Наша церква, як і в попередні роки, турбується про наших воїнів, які не шкодують свого життя, а захищають нашу українську землю. Паска - це не просто хліб, це ознака того, що з цим хлібом пов'язаний сам Бог, який є життя", - зазначив Філарет після проведення обряду освячення.

Звертаючись до присутніх військовослужбовців, Філарет зауважив, що "ми чекаємо перемоги, перемоги над Росією, і дочекаємося, бо з нами Бог".

"Ви питаєте - допоможе чи не допоможе (великодні паски військовим). А що перемагає в будь-якій боротьбі: зброя чи дух? Дух. А ми це робимо, освячуємо, молимося, посилаємо ці паски для чого? Щоб підняти їх дух. Щоб вони відчували, що вони там не одні, а за ними стоїть великий український народ, а з народом - правда, тому що ми хочемо миру... Те, що ми робимо, це ознака того, що ми з нашими воїнами, молимося і дбаємо, і відчуваємо, що вони готові за нас покласти своє життя. Тому ми їм дякуємо і молимося, хай Господь зберігає їх від усякого зла і від ворожої кулі", - додав Філарет.

Він також окропив свяченою водою автомобілі, які сьогодні вирушать в зону АТО, завантажені пасками, продуктами та іншими речами для військовослужбовців.