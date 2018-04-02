Гімнаст Радівілов втретє отримав звання найкращого спортсмена місяця

Спортивний гімнаст Ігор Радівілов втретє отримав звання найкращого спортсмена місяця в Україні. Про це у понеділок, 2 квітня, повідомили в НОК України.

"Спортивного гімнаста Ігоря Радівілова визнано найкращим спортсменом березня в Україні. Його особистого наставника Вячеслава Лаврухіна названо найкращим тренером першого місяця весни", - повідомили у НОК.

Високе визнання НОК бронзовий призер Олімпійських ігор Лондона-2012 Ігор Радівілов отримав завдяки блискучому виступу на змаганнях Кубка світу в Досі (Катар), де він здобув дві медалі найвищого ґатунку. Українець святкував перемогу у вправах на кільцях та в опорному стрибку.

Нагадаємо, Ігор втретє здобуває звання найкращого спортсмена місяця в Україні. Раніше цю нагороду гімнаст отримував за жовтень та листопад 2017 року.