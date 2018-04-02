Головні події Чемпіонату України з футболу

У неділю відбулися матчі плей-офф Прем'єр-ліги України ФК Маріуполь-Динамо Київ Зоря - Шахтар Донецьк. На стадіоні Іллічівець в Маріуполі в числі вболівальників був присутній президент України Петро Порошенко. Для Динамо поєдинок почався, як кажуть «валідольно». У першому таймі господарі поля повели в рахунку 1-0, рахунок відкрив Тотовицький А. 28 хв.

У ложі почесних гостей було видно радість з такого приводу розвитку події. У другому таймі Динамо швидко реабілітувалося (Бєсєдін А. 47, Шапаренко Н. 65, Циганков В.72). На 79 хв. той же Тотовицький забив другий гол за Маріуполь і додавши інтриги в матчі, але рахунок більше в матчі не змінився. Перемога Динамо 3-2. Не обійшлося без пригод пов'язаним з конфліктом поліції і вболівальниками.

В перерві частина вболівальників поліцейські вивели за межі стадіону після чого ті закидали їх камінням. Повідомляють про сімох постраждалих роти особливого призначення ГУ Нацполіціі в Запорізькій області, є інформація про постраждалих журналістів.

На стадіоні Славутич-Арена (Запоріжжя) перший тайм пройшов за переваги Шахтаря і під кінець першого тайму Тайсон 41 хв. відкрив рахунок. У другому таймі гірники з початку Феррейра Ф. 61 хв. а потім після видалення в складі Зорі гол забив новачок Шахтаря Кайоде О. 90 + 4 який вийшов на заміну в доданий час матчу.

Фінальний свисток судді зафіксував перемогу Шахтаря 3-0.

Борис БОЕР