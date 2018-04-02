Гройсман заявив, що Антикорупційний суд може бути створений цього місяця

Антикорупційний суд можна створити навіть цього місяця.

Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає Рубрика.

Гройсман зазначив, що він як керівник уряду агітуватиме за це.

Крім того, він заявив, що крапку в конфлікті між НАБУ і САП має поставити створення Антикорупційного суду.

“Антикорупційний орган має бути ефективним, і за його роботу мають говорити справи, а не лозунги… Цей конфлікт, звичайно, позначається на іміджі держави. Однак я вважаю, що крапку в антикорупційному конфлікті між НАБУ і САП поставить створення Антикорупційного суду”, – сказав Гройсман.

Нагадаємо, що В ЄС заявили, що суперечки між САП і НАБУ "не справляють хороше враження".