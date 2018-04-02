Грузія стала парламентською республікою

Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі 2 квітня підписав затверджені парламентом поправки до раніше прийнятої нової редакції Конституції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ключові зміни в Основний закон стосуються виборчої системи. Виборчу реформу країні настійно рекомендувала Венеціанська комісія.

Згідно з цими поправками, чергові парламентські вибори в Грузії в 2020 році пройдуть за змішаною мажоритарно-пропорційною системою. В ході цих виборів знижується прохідний бар'єр до парламенту з 5% до 3%.

Допускається створення передвиборних блоків. Поправка стосується і вилучення запису в Конституції, яка дозволяла з інтересів держбезпеки обмежувати свободи віросповідання.