Грузія стала парламентською республікою

2 квітня, 2018 - 21:30
Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі 2 квітня підписав затверджені парламентом поправки до раніше прийнятої нової редакції Конституції, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Ключові зміни в Основний закон стосуються виборчої системи. Виборчу реформу країні настійно рекомендувала Венеціанська комісія.
Згідно з цими поправками, чергові парламентські вибори в Грузії в 2020 році пройдуть за змішаною мажоритарно-пропорційною системою. В ході цих виборів знижується прохідний бар'єр до парламенту з 5% до 3%.
Допускається створення передвиборних блоків. Поправка стосується і вилучення запису в Конституції, яка дозволяла з інтересів держбезпеки обмежувати свободи віросповідання.
Джерело: Інтерфакс-Україна