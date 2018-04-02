Країни "Великої сімки" вітають медичну реформу в Україні

Країни "Великої сімки" (G7) вітають медичну реформу в Україні. Про це у понеділок, 2 квітня, йдеться в повідомленні G7 в Twitter.

"Ми вітаємо Україну з початком реформи охорони здоров'я, орієнтованої на пацієнта. Ми раді, що сьогодні, 2 квітня, всі українці мають можливість підписати декларацію зі своїми сімейними лікарями для отримання безоплатної первинної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Ми вітаємо Україну з початком реформи охорони здоров'я, орієнтованої на пацієнта. Ми раді, що починаючи сьогодні, 2 квітня, всі українці мають можливість підписати декларацію із своїми сімейними лікарями для отримання безкоштовної первинної медичної допомоги. pic.twitter.com/AGERiG0Ez6 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) April 2, 2018

Нагадаємо, 30 січня 2018 року, набув чинності закон "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", прийнятий у жовтні минулого року.

Зі вступом закону про медичну реформу в силу з'явилися підстави прийняти ряд рішень для своєчасної реалізації раніше заявленого плану з реформування первинної ланки охорони здоров'я. Зокрема, триває підготовка до створення Національної служби здоров'я України - страховика, який буде укладати договори з установами охорони здоров'я і закуповувати в них послуги з медичного обслуговування.

Планується, що служба почне роботу до II півріччя 2018 року.

Як повідомлялося, сьогодні, 2 квітня в Україні стартує національна кампанія "Лікар для кожної сім'ї", під час якої кожен громадянин отримає можливість обрати лікаря первинної ланки і укласти з ним декларацію про обслуговування. Вже з 2 липня держава буде виділяти кошти на кожного пацієнта – 370 грн за ведення протягом року.