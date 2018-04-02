Київський суд зняв з розгляду справу про заборону Партії регіонів

Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення залишити без розгляду адміністративний позов до Міністерства юстиції України щодо заборони Партії регіонів. Про це повідомляє прес-служба суду.

"Відбулося судове засідання у справі за позовом громадської організації "Загальноукраїнське бюро розслідування" до Міністерства юстиції України щодо заборони Партії регіонів. У судовому засіданні ОАСК розглянув клопотання позивача щодо відкликання адмінпозову. Після виходу з нарадчої кімнати суд оголосив рішення - залишити без розгляду адмінпозов ГО до Мін’юсту, третя особа - політична партія "Партія регіонів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше позивач просив суд визнати протиправним бездіяльність Мін’юсту щодо неприйняття заходів із заборони діяльності Партії регіонів. Також позивач просив суд зобов’язати Мін’юст звернутися до суду про заборону діяльності на території України Партії регіонів та скасувати держреєстрацію цієї партії.

Як повідомлялося, Партію регіонів очолювали, зокрема, Микола Азаров, Віктор Янукович. Під час Революції гідності 2014 року, кульмінацією якої стало відсторонення тодішнього президента Януковича від влади, партія втратила значну частину свого політичного впливу, й до кінця 2014 року фактично припинила свою діяльність.