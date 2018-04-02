Мінекології планує збільшити штрафи за підпал рослинності, - Семерак

Міністерство екології та природних ресурсів України пропонує збільшити штрафи за випалювання рослинності.

Про це повідомив глава відомства Остап Семерак у Facebook.

"Зараз розмір штрафу за такий злочин перед природою становить від 170 до 340 грн. Навряд чи це серйозно може лякати паліїв. Мінприроди виступає за суттєве підвищення штрафів за випалювання рослинності. Законопроект щодо посилення відповідальності за випалювання рослинності вже передано на погодження до Мін’юсту", - написав він.

Зокрема пропонуються штрафи за самовільне випалювання рослинності або її залишків у розмірі від 3060 до 6120 грн (від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

За ці ж дії, тільки в межах території та об'єктів Природно-заповідного фонду (ПЗФ), у зоні відчуження розмір штрафів може досягати понад 12 тис. грн (від 360 до 720 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а для юридичних і посадових осіб понад 20 тис. грн (від 1200 до 1800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)

"Маю надію, що наші пропозиції будуть підтримані і трохи приведуть до тями нерадивих господарників, які переконані, що спалюючи суху траву, вони допомагають довкіллю швидше очиститися. Мовчу вже про інші можливі катастрофічні наслідки від цих підпалів", - підкреслив міністр.