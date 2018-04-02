Міноборони: За час проведення АТО внаслідок підривання загинуло 2558 людей

За час проведення Антитерористичної операції внаслідок підривання загинуло 2558 осіб, 242 з них - діти. Про це повідомив начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності полковник Максим Комісаров, передає 112.ua.

"За час АТО внаслідок підривання загинуло 2558 осіб, 242 з них - діти", - заявив Комісаров.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко повідомив, що з початку Антитерористичної операції на сході України загинуло 242 дитини.

Раніше в доповіді ООН повідомлялося, що від початку військових дій на сході України загинуло щонайменше 2 523 тис. цивільних. Тоді повідомлялося, що серед загиблих 1399 чоловіків, 837 жінок, 91 хлопчик, 47 дівчаток, а також 149 осіб, стать яких встановити не вдалося. Зокрема було враховано 298 цивільних осіб, які загинули внаслідок падіння MH17 у 2014 році.