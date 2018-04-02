МОЗ звільнив Амосову з посади ректора НМУ ім. Богомольця

Міністерство охорони здоров'я України віддало розпорядження звільнити ректора Національного медичного університету ім. О.Богомольця Катерину Амосову.

Відповідний наказ МОЗ, текст якого має у своєму розпорядженні агентство "Інтерфакс-Україна", підписав держсекретар МОЗ Артем Янчук 30 березня.

Амосова в понеділок уранці під час брифінгу підписала відповідні документи щодо того, що вона ознайомлена з наказом.

Як уточнила Амосова, наказ про її звільнення університет отримав у п'ятницю, 30 березня, ввечері.

Нагадаємо, 20 лютого МОЗ своїм наказом відсторонив від виконання обов'язків ректора НМУ ім. Богомольця Катерину Амосову та призначив перевірку вишу. Причиною перевірки став зрив ліцензійного іспиту "Крок-1" для студентів 3 курсу стоматологічного факультету через те, що виш не уклав відповідний договір з Центром тестування МОЗ. В інших медичних ВНЗ 20 лютого цей іспит відбувся.