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МОЗ звільнив Амосову з посади ректора НМУ ім. Богомольця

2 квітня, 2018 - 15:01
Фото hromadske.ua

Міністерство охорони здоров'я України віддало розпорядження звільнити ректора Національного медичного університету ім. О.Богомольця Катерину Амосову.

Відповідний наказ МОЗ, текст якого має у своєму розпорядженні агентство "Інтерфакс-Україна", підписав держсекретар МОЗ Артем Янчук 30 березня.

Амосова в понеділок уранці під час брифінгу підписала відповідні документи щодо того, що вона ознайомлена з наказом.

Як уточнила Амосова, наказ про її звільнення університет отримав у п'ятницю, 30 березня, ввечері.

Нагадаємо, 20 лютого МОЗ своїм наказом відсторонив від виконання обов'язків ректора НМУ ім. Богомольця Катерину Амосову та призначив перевірку вишу. Причиною перевірки став зрив ліцензійного іспиту "Крок-1" для студентів 3 курсу стоматологічного факультету через те, що виш не уклав відповідний договір з Центром тестування МОЗ. В інших медичних ВНЗ 20 лютого цей іспит відбувся.

Пізніше Окружний адміністративний суд Києва поновив Амосову на посаді ректора Національного медуніверситету ім Богомольця. Прес-служба університету повідомила, що Амосова повернулася до своїх обов’язків. У свою чергу, МОЗ подав апеляцію на поновлення Амосової на посаді ректора.
Джерело: Інтерфакс-Україна

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