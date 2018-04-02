На 5 каналі запустять новий проект "WineMap TV"

На 5 каналі запустять відеопутівник у світ винa WineMap TV. Винна карта пройде 20 квітня 2018 року о 23:20.

"Мета проекту – розповісти про те, що зазвичай приховано за вже готовою пляшкою: чим живуть справжні виноробні; як пов'язаний смак напою з регіоном і кліматом; як міфи і легенди додають насиченості кожній краплі. І таким чином навчити глядача звертати увагу на те, що він п'є", – розповідає продюсер Aнатолій Данилюк.

Програма також хоче ознайомити глядачів із професією винороба.

"Ця професія має багато спільного з алхімією: володіючи таємними знаннями, винороби добувають із винограду свій філософський камінь – ідеальне вино.

Вона зберегла в собі романтизм, який зараз гине в індустріальному світі. Винороби, як і вино, з кожним роком дедалі кращі: досвідченіші, витриманіші, професійніші. І це не така проста професія, як може здатися, – в ній багато нюансів", – продовжує Анатолій Данилюк.

Ведучі програми – Лара Губіна і Віталій Ковач – розповідають про вино з двох абсолютно різних поглядів: журналіста і сомельє, чоловіка і жінки, професіонала і любителя.

"Ми хотіли створити не просто чергову передачу про туристичні маршрути. Ми хотіли показати п'янкий настрій, неквапливий спосіб життя, відкритість людей у тих містечках і регіонах, де роблять хороше вино", – ділиться своїм баченням проекту Лариса Губіна.

Для участі в проекті вона змінила своє амплуа політичної журналістки і стала гідом в історію, традиції та легенди.

A Віталій Ковач, визнаний український сомельє, розкриває всі таємниці виноробства: від нюансів клімату до тонкощів технічного оснащення.

"Наш глядач отримає безцінний досвід правильного споживання вина й опанує всі премудрості цієї теми, – упевнений Віталій. – Завдяки програмі будь-хто зможе вийти на абсолютно новий рівень у сучасному світі, де здатність знатися на хорошому вині – важливий показник успішної людини!"

Завдяки проекту кожен глядач зможе побачити найвідоміші виноградники світу своїми очима. Зйомки першого сезону проходили в Україні ("Чизай"), Італії ("Borgo Conventi", "Dal Bello", "Monchiero Carbone"), Франции (“Jacques Charlet”, “Vignerons Catalans”), Молдові ("Кріково"), Угорщині (лікер "Unicum") і Грузії (Askaneli Brothers).

"Найголовніше, що ми зрозуміли після сезону зйомок: секрет щасливого життя і смачного вина – в любові до того, що нас оточує і що ми робимо! Сподіваюся, кожен зможе відчути це, подивившись наші "Невинні винні пригоди!" – підбиває підсумок розмови Лара Губіна.

WineMapTV підготував для своїх глядачів багато сюрпризів! В кінці кожного випуску з уст ведучих буде лунати слово-пароль, і той, хто першим прийде на виноробню, де проходила зйомка, і промовить його – отримає нечуваний приз.

Прем’єра на 5 каналі 20 квітня о 23:20

Дивіться кожної п’ятниці о 23:20, повтори кожної суботи о 24:20

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Посилання на відеоанонс: https://www.youtube.com/watch?v=GmLGGH9vXLA