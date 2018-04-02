На 92-му році життя помер екс-диктатор Гватемали

Екс-диктатор Гватемали Эфраин Ріос Монтт помер на 92-му році життя, повідомляє 112 Україна. Мотт притягувався до кількох судових процесів за розправи над мирним населенням у 1980-х роках.

Правління Ріоса Монтта вважається одним з найжорстокіших епізодів громадянської війни, яка тривала в Гватемалі з 1960-го до 1996 року.

У листопаді 2016 року суд Гватемали постановив припинити судовий процес щодо Ріоса Монтта через виявлений розумовий розлад і недієздатності. Його звинувачували в організації вбивства більш ніж 200 осіб у департаменті Петен в 1982 році, коли Монтт очолив військову хунту в Гватемалі.