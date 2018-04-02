НБУ оштрафував одразу 3 банки

Національний банк України (НБУ) оштрафував київський банк "Січ" на 1,3 млн грн, дніпровський банк "Конкорд" – на 1,5 млн грн, а також київський банк "Український капітал" – на 1,2 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Про це повідомив регулятор, передає "Інтерфакс-Україна".

Крім того, НБУ ухвалив рішення про невідповідність голови правління банку Український капітал вимогам законодавства.

Нацбанк також застосував до банку "Січ" заходи впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку-громадських діячів, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб; неналежне управління ризиками та здійснення переоцінки ризиків клієнтів; незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу; нездійснення обов'язку проводити з урахуванням рекомендацій НБУ в порядку, визначеному для клієнтів високого ризику, первинний фінансовий моніторинг фінансових операцій, учасником або вигодоодержувачем яких є особа, пов'язана з національним публічним діячем.

Крім того, НБУ застосував до банку "Конкорд" заходи впливу у вигляді письмового застереження за неналежну розробку, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу; порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, в тому числі клієнтів банку - громадських діячів, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб; неналежне забезпечення управління ризиками та здійснення переоцінки ризиків клієнтів; незабезпечення виявлення фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу; нездійснення обов'язку проводити з урахуванням рекомендацій НБУ в порядку, визначеному для клієнтів високого ризику, первинний фінансовий моніторинг фінансових операцій, учасниками або вигодонабувачами яких є національні громадські діячі, особи, пов'язані з національними громадськими діячами.

Нацбанк також застосував до банку "Український капітал" письмове застереження за неналежну розробку, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу; порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, в тому числі клієнтів банку - громадських діячів, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб; незабезпечення виявлення фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу; неналежне виконання обов'язку забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками та здійснювати переоцінку ризиків клієнтів; ненадання на запит НБУ достовірної інформації; нездійснення обов'язку проводити з урахуванням рекомендацій НБУ в порядку, визначеному для клієнтів високого ризику, первинний фінансовий моніторинг фінансових операцій, учасником або вигодоодержувачем яких є особи, пов'язані з національними громадськими діячами; порушення порядку зупинення фінансових операцій; порушення порядку подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством; порушення порядку реєстрації фінансових операцій, які відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу; подання недостовірної статистичної звітності з питань фінансового моніторингу.

НБУ також застосував захід впливу у вигляді письмового попередження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку - громадських діячів, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб до "Українського будівельно-інвестиційного банку" (Укрбудінвестбанк, Київ).