Парубій підписав постанову про невизнання Україною російських "виборів" в окупованому Криму

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову про невизнання Україною легітимності виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях України, АР Крим та місті Севастополь. Про це Парубій заявив у ході погоджувальної ради парламенту, передає "РБК-Україна".

"Я підписав постанову 8168-I про невизнання Україною легітимності виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях України, АР Крим та місті Севастополь. В цій постанові є звернення і до наших партнерів, щоб вони зайняли таку ж тверду позицію щодо невизнання виборів президента РФ ", - повідомив Парубій.

Також глава парламенту повідомив про те, що він підписав постанову 5463 про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації міжнародно-правової відповідальності РФ за збройну агресію проти України.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада визнала нелегітимними вибори президента Російської Федерації на території окупованого нею Криму. За ухвалення проекту постанови №8168-1 проголосували 255 депутатів.