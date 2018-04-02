Парубій виступив за повне скасування Е-декларацій для активістів

Спікер ВРУ Андрій Парубій вважає, що проблему з впровадженням е-декларування для громадських активістів можна вирішити лише повним скасуванням цього процесу. Про це спікер заявив під час брифінгу в понеділок, 2 квітня, повідомляє "Укрінформ".

"Вважаю, що відстрочка нічого не вирішує, тому що вона лише відкладе проблему, що склалася на три місяці. Вважаю, що коригування е-декларування також не вирішує питання. Рішенням є лише повне скасування е-декларування громадських активістів-антикорупціонерів", - сказав Парубій.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного і розглянути законопроекти № 8120 і № 8120-1 щодо відстрочки подачі перших е-декларацій представниками антикорупційних громадських організацій. У той же час президент Петро Порошенко наполягає на ухваленні Верховною Радою законопроекту щодо скасування електронного декларування для громадських організацій. У Єврокомісії також розкритикували керівництво України в зв'язку з невиконанням зобов'язання скасувати обов'язкове електронне декларування для громадських активістів.

У свою чергу Парубій розраховує, що парламент у вівторок, 3 квітня, розгляне новий законопроект про скасування е-декларування для громадських активістів, які займаються антикорупційною діяльністю.